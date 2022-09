Mark Zuckerberg continua ad aggiornare le proprie app più note e lo fa portando sempre tante nuove feature e funzionalità. Nel corso delle ultime ore, in particolare, ha annunciato ufficialmente l’arrivo su WhatsApp dei link per le chiamate. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WhatsApp: stanno per arrivare i link per le chiamate e non solo

La nota app di messaggistica istantanea di Mark Zuckerberg continua a sorprendere e ha portare tante novità interessanti. Come già accennato, in queste ore è stata annunciata l’introduzione a breve di una novità piuttosto utile e interessante. In particolare, Zuckerberg ha finalmente deciso di introdurre i link per le chiamate.

Grazie ad essi, sarà ancora più facile per gli utenti avviare e partecipare ad una chiamata con un semplice click di un link. Come mostrato anche dall’immagine ufficiale di WhatsApp, nella sezione Chiamate dell’applicazione sarà presente la sezione Link per la Chiamata. Da qui si potrà per l’appunto ottenere il link per avviare la chiamata (che sia essa audio o video) e sarà poi possibile condividerlo con amici e parenti.

Secondo quanto è stato riportato ufficialmente in queste ore, la nuova funzionalità verrà rilasciata a brevissimo nel corso di questa settimana. Per poterla utilizzare, gli utenti dovranno ovviamente avere l’ultima versione dell’app installata sul proprio dispositivo. Vi ricordiamo inoltre che Zuckerberg introdurrà in seguito anche le videochiamate di gruppo per un massimo di 32 persone. L’azienda sta infatti svolgendo numerosi test ogni giorno per garantire la massima qualità e le massime prestazioni delle chiamate di gruppo.