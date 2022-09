La piattaforma di messaggistica Telegram ha annunciato che sta introducendo alcune funzionalità speciali per gli utenti. L’aggiornamento include funzionalità chiave come traduzioni di messaggi, reazioni, codici QR a tema e testi nascosti. Con ciò, la piattaforma spera non solo di offrire modi più coinvolgenti per interagire con diversi tipi di pubblico, ma anche di migliorare l’esperienza utente complessiva sull’app di messaggistica istantanea.

Nel caso non lo sapessi, da quando è stata introdotta la controversa politica sulla privacy di WhatsApp del gennaio 2021 si è innescata una migrazione di massa verso Telegram.

Cosa cambia rispetto a Whatsapp

WhatsApp sta lavorando su una funzione simile a Instagram per reagire a messaggi specifici con l’aiuto di emoji senza dover inviare un nuovo messaggio. Questa funzionalità è già disponibile su Instagram e Facebook Messenger. Da mesi ormai è stato riferito che WhatsApp porterà questo anche nelle sue chat. Tuttavia, Telegram sembra esserci arrivato per primo in quanto ha annunciato la sua funzione “Reazioni” che consentirebbe agli utenti di reagire rapidamente a un messaggio specifico in una chat con un’emoji senza dover inviare un nuovo messaggio. Tuttavia, ha anche fatto un ulteriore passo avanti, fornendo a ogni emoji di reazione la propria animazione unica.

Ci sono due aspetti di questo. Uno è che un utente può premere a lungo sul messaggio specifico a cui desidera reagire e scegliere dalla linea di emoji che appare. Oltre a questo, gli utenti possono anche toccare due volte un messaggio per inviare la loro reazione predefinita. Tuttavia, questa reazione rapida può essere modificata andando su Impostazioni, quindi Impostazioni chat e Reazioni rapide su un telefono Android o andando su Impostazioni, Adesivi ed Emoji e quindi Reazioni rapide su un dispositivo iOS.