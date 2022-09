TIM ricorda a tutti di essere uno dei migliori operatori telefonici del nostro paese, mediante il lancio di una campagna promozionale assolutamente incredibile, arricchita da prezzi bassi e sopratutto la possibilità di godere di un bundle migliore di tanti altri, spendendo relativamente poco.

Il leitmotiv che accompagna tali promozioni resta sostanzialmente sempre lo stesso, ovvero l’attivazione della promozione è possibile solo ed esclusivamente per gli utenti che si ritrovano in condizione di portabilità del numero originario, con provenienza da un operatore virtuale (comunemente definiti MVNO), inclusa Iliad. In fase iniziale al cliente viene richiesto il pagamento di un contributo non troppo elevato, corrispondente in genere a circa 10 euro, al cui interno trova il necessario per l’acquisto della SIM, ed anche una parte di ricarica da utilizzare per i successivi rinnovi.

TIM è assurda: ecco l’offerta da attivare ad occhi chiusi

Nel marasma di offerte attualmente disponibili sul mercato, una delle migliori è sicuramente la TIM Wonder Five, attivabile ad un prezzo fisso di soli 7,99 euro al mese, con addebito diretto sul credito residuo della SIM collegata, la promozione in oggetto garantisce indubbiamente l’accesso ad un bundle assolutamente invidiabile.

Nello specifico promette minuti e SMS illimitati, da poter essere utilizzati verso un qualsiasi operatore telefonico del nostro paese, a cui poter aggiungere anche 100 giga di traffico dati al mese, con velocità massima in 4G+. Nel caso in cui si volesse navigare in 5G, sarà necessario aggiungere un contributo di 2 euro al mese.