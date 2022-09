Per richiedere il bonus possiamo scegliere una detrazione d’imposta da poter pagare in dieci anni con dieci quote uguale. Dunque, sarà opportuno inserire le spese della ristrutturazione all’interno del modello 730 nel momento in cui viene effettuata la dichiarazione dei redditi.

Altrimenti, in base a quanto scritto nel Decreto Rilancio (DL 34/2020, articolo 121), si potrà anche trasformare la detrazione in credito d’imposta e mettere in atto la “cessione del credito“. Questa offre la possibilità ai beneficiari del Bonus Ristrutturazione 50% di godere di uno sconto in fattura applicato dalla stessa impresa che conduce i lavori.