Un paio di settimane fa erano stati annunciati ufficialmente i videogiochi inclusi per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass della prima metà di agosto 2022. Ora, però, sono stato annunciati in veste ufficiale i titoli disponibili durante la seconda metà del mese.

Xbox Game Pass: annunciati ufficialmente i titoli inclusi la seconda metà di agosto

Come già accennato, il colosso Microsoft ha tolto i veli sui videogiochi che saranno disponibili senza alcun costo per gli abbonati al servizio gaming di Xbox Game Pass per la seconda metà di questo mese. In particolare, si tratta di otto titoli in totale, disponibili sia su PC, Xbox e cloud. Tra questi, troviamo ad esempio Immortal Fenyx Rising di Ubisoft e Midnight Fight Express. Ecco qui di seguito tutti i titoli.

• Coffee Talk (Cloud, Console, PC) – Disponibile ora

• Midnight Fight Express (Cloud, Console, PC) – 25 agosto

• Exapunks (PC) – 25 agosto

• Opus Echo of Starsong Full Bloom Edition (Console, PC) – 25 agosto

• Commandos 3 HD Remaster (Cloud, Console, PC) – 30 agosto

• Immortality (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 30 agosto

• Immortals Fenyx Rising (Cloud, Console, PC) – 30 agosto

• Tinykin (Console e PC) – 30 agosto

Vi ricordiamo però che a partire dal 31 agosto 2022 per gli abbonati al servizio gaming di Xbox non saranno più disponibili alcuni videogiochi, ovvero Elite Dangerous (Cloud, Console), Hades (Cloud, Console, PC), Myst (Cloud, Console, PC), NBA 2K22 (Cloud e Console), Signs of the Sojourner (Cloud, Console, PC), Spiritfarer (Cloud, Console, PC), Twelve Minutes (Cloud, Console, PC), Two Point Hospital (Cloud, Console, PC), What Remains of Edith Finch (Cloud, Console, PC) e World War Z (Cloud, Console, PC).