Apple ha parlato della nuova Dynamic Island, della funzione di visualizzazione Always-On e delle fotocamere migliorate sulla serie iPhone 14 Pro recentemente annunciata, ma non ha evidenziato uno dei miglioramenti più critici della connettività: un nuovo chipset Qualcomm che ora viene rivelato per abilitare velocità 5G più elevate.

SpeedSmart ha scoperto che le velocità del 5G su T-Mobile e Verizon Wireless negli Stati Uniti sono aumentate in modo significativo grazie al nuovo modem Snapdragon X65 utilizzato nell’iPhone 14 Pro. Allo stesso modo, possiamo assistere a miglioramenti nelle velocità di caricamento. Le velocità di caricamento sulla rete T-Mobile sono aumentate del 25% a 28,2 Mbps e le velocità di uplink sulla rete Verizon Wireless sono aumentate del 25% a 27,3 Mbps, rispetto ai 21,6 Mbps su 13 Pro.

iPhone 14 Pro ancora più veloce grazie a Qualcomm

Per anni si pensava che Apple stesse creando il proprio modem per sostituire quello di Qualcomm, ma solo pochi mesi prima dell’arrivo della serie iPhone 14, i leakster hanno riferito che il lavoro era presumibilmente fallito, costringendo Apple ad abbandonare o almeno interrompere il concetto. Il nuovo modem Qualcomm X65 è utilizzato da Apple in tutte e quattro le nuove versioni di iPhone 14.

È così che siamo finiti con un modem Qualcomm nell’iPhone 14 Pro e, in base ai risultati, gli utenti dovrebbero essere contenti. Ricordiamo che quest’anno il modem Qualcomm X65 è utilizzato anche nella maggior parte dei flagship Android, inclusa la serie Galaxy S22 con Snapdragon, quindi Apple sta recuperando terreno sulla concorrenza piuttosto che aprire nuove strade.

Il nuovo modem non solo supporta velocità 5G più elevate, ma consuma anche meno energia e ha un supporto mmWave migliorato. Il nuovo modem Qualcomm X65 fornisce anche il supporto per la banda n53 a 2,4 GHz, utilizzata da Globalstar per le nuove funzionalità di comunicazione satellitare, nei nuovi iPhone Pro.