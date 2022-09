Google Chat sta sostituendo gli Hangout classici per tutti e Google sta lavorando duramente per migrare molte delle funzionalità che hanno reso quest’ultimo un servizio di chat così popolare. Uno di questi è l’opzione per inviare più file multimediali contemporaneamente, ora disponibile su dispositivi mobile.

Google ha dichiarato sul blog di Workspace che Chat ora supporta la condivisione di più fotografie e video su dispositivi mobile contemporaneamente. La nuova funzionalità è ora accessibile su iOS e sarà disponibile su telefoni Android entro la fine di questo mese. L’aggiornamento più recente rimuove un fastidio con Chat. In precedenza eri limitato a fornire un singolo file multimediale. Non solo il processo richiedeva molto tempo, ma il ritardo di Google nell’aggiunta di questa funzione attesa da tempo è stato scoraggiante.

Google Chat si aggiorna su Android e iOS

Sebbene Google non specifichi quanti file puoi trasmettere contemporaneamente, 9to5Google segnala che puoi inviare fino a 20 fotografie e/o filmati in una volta sola. Sfortunatamente, puoi inviare un solo file musicale alla volta utilizzando l’app Web di Chat.

Google Meet ora ti consente di bloccare il riquadro video di un massimo di tre partecipanti alla chiamata su Android e iOS in un aggiornamento separato. Questa funzione era precedentemente disponibile sul Web. Lo strumento è progettato per aiutarti a concentrare la tua attenzione sui membri della chat che sono i più attivi o che hanno la cosa più importante da dire.

La buona notizia è che queste nuove funzionalità di Chat non sono bloccate dietro alcun livello speciale di Google Workspace, come è noto per il gigante della ricerca. Ciò significa che puoi accedervi anche se non disponi di un account Google personale.