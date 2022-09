Anche se l’iPhone 14 è disponibile per l’acquisto solo per un breve periodo di tempo, le voci sono già al lavoro per elaborare speculazioni sul futuro iPhone di Apple. Su Twitter, l’analista della catena di approvvigionamento Ross Young ha dichiarato che prevede che Apple includerà Dynamic Island, il successore notch attualmente disponibile solo su iPhone 14 Pro e Pro Max, su tutti i modelli di iPhone 15, non solo sulle varianti Pro. Attualmente, Dynamic Island è disponibile solo su iPhone 14 Pro e Pro Max.

Dunque, Dynamic Island diventerà lo standard del settore per tutti i nuovi iPhone e sarà in grado di sostituire completamente la tacca che Apple ha inizialmente introdotto con l’iPhone X nel 2017. Secondo Young, ‘la catena di approvvigionamento non può gestirlo’, il che significa che il modello base di iPhone 15 non sarà dotato di un pannello LTPO a 120 Hz come quello visto su iPhone 14 Pro. Questo display consente all’iPhone 14 Pro di avere un display sempre attivo con un rapido feedback ProMotion.

iPhone 15 utilizzerà Dynamic Island su tutte le varianti

L’array della fotocamera dell’iPhone 14 Pro si trova all’interno del ritaglio a forma di pillola noto come Dynamic Island, che si trova nella parte superiore dello smartphone. Apple ha abilmente integrato il ritaglio con il resto dell’interfaccia utente utilizzando animazioni che, quando interagiscono, danno l’impressione che l’isola dinamica sia più grande. L’isola dinamica ti consentirà presto di monitorare le attività dal vivo, come i punteggi delle tue squadre sportive preferite o i progressi della tua corsa su Uber, dalla parte superiore dello schermo, dove attualmente mostra le notifiche.

L’aggiunta di un Dynamic Island all’iPhone 15 potrebbe rendere l’aggiornamento al modello base dell’iPhone dell’anno successivo più interessante rispetto all’aggiornamento dall’iPhone 13 all’iPhone 14 standard. Questo perché Dynamic Island è una nuova funzionalità introdotta con l’iPhone 13.