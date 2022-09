Per alcuni ex clienti di WindTre è arrivata un’ottima occasione per cambiare offerta mobile. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’operatore telefonico virtuale Very Mobile sta invitando questi ex clienti ad attivare un’offerta davvero conveniente e con inclusi ben 100 GB di traffico dati per navigare.

Torna in Very Mobile: arriva un’offerta super conveniente con 100 GB per navigare

Come già accennato, in queste ultime ore alcuni ex clienti di WindTre stanno ricevendo un SMS da parte di Very Mobile che li invita ad attivare un’offerta molto conveniente. Quest’ultima ha infatti un costo molto ridotto di soli 5,99 euro al mese e nonostante questo offre ben 100 GB di traffico dati per navigare (con connettività 4G con 30 Mbps sia in download che in upload).

L’offerta in questione già così sarebbe allettante ma, oltre a questo, sono inclusi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Oltre al rinnovo mensile non sono poi previsti né costo di attivazione né costo per la scheda sim.

Questa offerta winback è tuttavia attivabile soltanto da tutti i clienti che avranno ricevuto l’apposita comunicazione via SMS da parte dell’operatore telefonico virtuale. Ecco qui di seguito l’SMS inviato in queste ore da Very Mobile.

“Per te un’offerta esclusiva! Fino al 24/9, 100 Giga, minuti e SMS illimitati, a soli 5,99 euro al mese con attivazione e SIM Gratis online. Info e condizioni solo su verymobile.it/100promo”.

Vi ricordiamo comunque che fino al 20 settembre 2022 sarà possibile ricevere un buono Amazon dal valore di 10 euro attivando alcune offerte di portabilità di Very Mobile.