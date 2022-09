Per il mese di settembre Very Mobile ha deciso di spiazzare la concorrenza proponendo una nuova promozione davvero allettante. L’operatore telefonico virtuale, in particolare, ha deciso di regalare a tutti i suoi nuovi clienti un buono Amazon dal valore di 10 euro. Ecco cosa bisogna fare per ottenerlo.

Very Mobile regala a tutti i suoi nuovi clienti un buono Amazon da 10 euro

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha da poco reso disponibile una nuova promozione che sarà utilizzabile dal 6 al 20 settembre 2022. Come già accennato, l’operatore regalerà un buono Amazon dal valore di 10 euro ai suoi nuovi clienti. Questi ultimi, però, dovranno richiedere la portabilità del proprio numero da un altro operatore telefonico, ovvero da 1 Mobile, BT Italia, CoopVoce, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, iliad, Lycamobile, Noitel, NV Mobile, Ovunque Mobile, Plintron, Rabona, Tiscali, WithU, BT Enia, CMLink, Daily Telecom Mobile, elimobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio Mobile, NTMobile, Optima, Plink, PosteMobile, Telmekom, Vianova.

Tutti i clienti interessati ad ottenere il buono, dovranno poi attivare una delle seguenti offerte: Very Mobile 4,99, Very Mobile 5,99, Very Mobile 6,99, Very Mobile 7,99 e Very Mobile 8,99. Si tratta di offerte di rete mobile piuttosto convenienti e che offrono davvero tanto.

L’offerta dal costo più basso, ovvero Very Mobile 4,99, offre ad esempio ogni mese 30 GB di traffico dati utilizzabili con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti ad un costo di soli 4,99 euro al mese. L’offerta Very Mobile 8,99, invece, include ogni mese addirittura 200 GB di traffico dati sempre in 4G, minuti ed SMS senza limiti verso tutti.