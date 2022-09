Tempesta solare: i rischi del nuovo evento che proviene dallo spazio

Le previsioni meteorologiche non sono l’unica cosa di cui le persone dovrebbero preoccuparsi. Ci sono anche tanti altri fenomeni che, non provenendo direttamente dalle nuvole che ci sovrastano, potrebbero comportare qualche piccolo problemino. Di certo a non aiutare è la situazione e il surriscaldamento globale, problema che ormai risulta di dominio pubblico da diversi anni.

Oltre a tutto questo però c’è anche altro: in molti ignorano la presenza delle cosiddette tempeste solari. Nei prossimi mesi infatti il mondo potrebbe essere letteralmente investito da una nuova tempesta magnetica. Dovrebbero arrivare particelle ad alta energia, le quali verrebbero sprigionata dal sole. La tempesta solare scaturirà proprio da questo, creando una tempesta geomagnetica di classe G3. La classificazione di questo evento non è per nulla blanda: stiamo parlando infatti di precipitazioni ad alta intensità.

Tempesta solare in arrivo sulla terra: ecco tutti i risvolti e se le persone devono preoccuparsi o meno

Bisogna innanzitutto parlare di quanto una tempesta solare possa avere impatto sul pianeta su cui va ad abbattersi. Non dovrebbero esserci problemi dal momento che l’impatto è appunto minimo o in alcuni casi nullo. Gli unici disagi che potrebbero derivarne sono da attribuire a piccole fluttuazioni che appartengono all’elettricità, con delle irregolarità satellitari che dovrebbero comportare piccoli disturbi di segnale GPS e radio.

Non si tratta infatti di un fenomeno raro, visto che accade con periodicità ormai scritta. Già ad agosto era arrivata una nuova tempesta solare. Essere informati è fondamentale, proprio per non essere colti di sorpresa qualora dovesse manifestarsi qualche disagio più particolare di quelli descritti.