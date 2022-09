Xiaomi si prepara a lanciare la serie Xiaomi 12T a livello globale. Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro saranno i primi smartphone della serie. Questi dispositivi saranno disponibili anche in Cina con i marchi Redmi K50S e K50S Pro. Il tablet dovrebbe essere rilasciato a livello globale nelle prossime settimane, ma è già emerso su Geekbench, rivelando alcune specifiche critiche.

Secondo l’elenco, lo Xiaomi 22071212AG (Xiaomi 12T) sfoggia un processore octa-core con quattro core a 2,85 GHz e i restanti quattro a 2,0 GHz. Il chipset Dimensity 8100 è dotato della GPU Mali G610. Secondo l’annuncio, il telefono ha 8 GB di RAM e funziona con Android 12. In termini di benchmark, il device riceve un punteggio di 753 nel test single-core e 2990 nel test multi-core di Geekbench 5. L’articolo non fornisce ulteriori informazioni; tuttavia, lo smartphone è stato recentemente venduto in Perù prima della sua disponibilità, rivelando tutte le sue specifiche.

Xiaomi 12T si prepara al debutto

Xiaomi 12T è dotato di un display OLED centrato da 6,67 pollici con una risoluzione di 2712 x 1220 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Per sicurezza, include un sensore di impronte digitali in-display. Il device è alimentato da un SoC MediaTek Dimensity 8100, 8 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione. Un sistema a tripla fotocamera sul retro include un sensore primario da 108 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Sulla parte frontale, invece, è presente una selfie camera da 20 MP. Attualmente, la fotocamera principale può registrare video solo in 4K 30fps.

Inoltre, il dispositivo esegue MIUI 13 su Android 12. Include una batteria da 5.000 mAh e consente la ricarica via cavo a 120 W. Il caricabatterie è incluso nella confezione al dettaglio.