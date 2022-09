Ormai è da più di un anno che il successo del social network cinese TikTok continua a crescere senza fermarsi e questo, per altri social come Instagram, potrebbe essere un problema.

Instagram ha provato a introdurre delle funzionalità “ispirate” a quelle del nuovo popolare concorrente ma i suoi tentativi sono costati ingenti investimenti alla piattaforma. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Instagram non sta al passo di TikTok

Tutti gli sforzi del social Instagram non hanno dato i risultati sperati, almeno ciò è quanto emerge da un dato impietoso reso noto da The Wall Street Journal: a fronte di oltre 197 milioni di ore che gli utenti trascorrono su TikTok ogni giorno, infatti, su Instagram le ore trascorse a guardare Reels ogni giorno si fermano a quota 17,6 milioni.

Uno dei principali problemi per Instagram è rappresentato dalla mancanza di contenuti originali su Reels e Meta, al fine di invogliare le persone a creare contenuti per i suoi social, ha stanziato 1 miliardo di dollari come “ricompensa” per i creator. A dire di Devi Narasimhan, portavoce di Meta, il report di The Wall Street Journal si basa su dati vecchi e non globali.

Attualmente pare che il team di Instagram sia al lavoro su un progetto per introdurre un sistema di regali. Al momento la funzionalità è in fase di test solo internamente e lo scorso mese Alessandro Paluzzi ha condiviso su Twitter alcune immagini che mostrano questi “regali” per i creators. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per scoprire se la funzionalità dei Regali sarà effettivamente introdotta.