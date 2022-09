MediaWorld si ritrova ad offrire ai consumatori italiani una campagna promozionale decisamente unica nel proprio genere, condita con prezzi molto più bassi del normale, e la migliore occasione per garantire un risparmio che vada ben oltre le più rosee aspettative.

La promozione, di cui vi parliamo in maniera approfondita nell’articolo, è da considerarsi valida solamente per gli utenti che si affideranno direttamente a Mediaworld, ed allo stesso tempo coloro che decideranno di acquistare nuovi prodotti di tecnologia, tramite il sito ufficiale. E’ bene sapere, tuttavia, che potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione per la consegna presso il domicilio, aggiungendo una piccola cifra a quanto mostrato a schermo.

MediaWorld: le nuove offerte con tutti i prezzi del momento

Il volantino MediaWorld convince tutti con il lancio di una campagna promozionale, la migliore occasione per spendere decisamente poco, ed allo stesso tempo essere pronti a comunque risparmiare il più possibile anche sui top di gamma. I modelli che gli utenti si ritrovano a poter acquistare nel periodo sono i migliori del momento, come Oppo reno8 Pro e oppo reno8, ma anche il recentissimo Galaxy Z Flip4 a soli 1199 euro, senza comunque dimenticarsi del Galaxy S22, disponibile ad un prezzo di tutto rispetto, per il quale sono necessari 799 euro.

Le altre offerte del volantino paiono essere legate a modelli decisamente più economici, quali possono essere Redmi 9A, Redmi Note 11 Pro, Galaxy A13, Redmi Note 11, Redmi Note 11S, ma anche Oppo A96 o Oppo A16.