Esselunga pare essere davvero inarrestabile, la nuovissima campagna promozionale spinge gli utenti a risparmiare tantissimo su ogni singolo acquisto effettuato, con prezzi decisamente più bassi del normale, e la possibilità di godere di un risparmio senza precedenti.

Il volantino, che potete ampiamente trovare descritto nel nostro articolo, rappresenta sin da subito la migliore occasione per riuscire a mettere le mani sui prodotti più interessanti, senza spendere poi così tanto. La campagna promozionale, lo ricordiamo, risulta comunque essere disponibile in esclusiva assoluta nei negozi fisici in Italia, non sul sito ufficiale.

Esselunga: quanti sconti solo oggi per voi

Esselunga continua a sorprendere gli utenti con lo Speciale Multimediale, un volantino arricchito con offerte molto speciali, e prezzi decisamente bassi che possono aiutare tutti coloro che vogliono avere il massimo, senza spendere poi così tanto.

Lo smartphone più interessante della selezione è senza dubbio l’Apple iPhone 12, un prodotto non proprio recentissimo, ma ancora in grado di superare abbondantemente le richieste della community, con prestazioni adeguate, ed un prezzo di 768 euro.

Le migliori offerte, ad ogni modo, sono legate alla fascia immediatamente inferiore, ove si possono trovare Redmi Note 11 Pro, Oppo Find X5 Lite, Oppo A54, galaxy A52, Redmi 9A, Realme 9 Pro e similari, tutti proposti ad un prezzo che non va oltre i 400 euro (molto allettante, sopratutto il Find X5 Lite).

Per ogni altra informazione in merito al volantino Esselunga, ricordatevi di collegarvi quanto prima al sito ufficiale di Esselunga.