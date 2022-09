Nel corso delle prossime settimane diverse aziende tech note presenteranno in veste ufficiale diversi nuovi smartphone. Tra questi, c’è ad esempio Realme che annuncerà il nuovo Realme C30s, ma c’è anche Honor con il suo Honor X40. Vediamo qui di seguito alcuni dei nuovi smartphone in arrivo.

Realme, Honor, iQOO: nuovi smartphone in arrivo a breve sul mercato

Continuano senza sosta le presentazioni ufficiali di vari prodotti tech da parte delle aziende più note del settore. Realme, ad esempio, si appresta ad annunciare durante un evento il 14 settembre 2022 un nuovo smartphone entry-level. Si tratta del Realme C30s, un device che porta alcune piccole novità rispetto al suo predecessore, come ad esempio la presenza di un sensore biometrico laterale posto sul tasto di accensione e spegnimento.

Tra le varie aziende, c’è anche Honor che ha da poco stupito con i suoi nuovi Honor 70. Nonostante questo, è già in arrivo un altro smartphone, ovvero il prossimo Honor X40. Quest’ultimo sarà annunciato ufficialmente per il mercato cinese il prossimo 15 settembre. Tra le caratteristiche, ci sarà un display OLED curvo ai lati da 6.8 pollici di diagonale, il soc Snapdragon 695 5G e una batteria da 5100 mAh con supporto alla ricarica rapida da 40W.

Vi è poi anche iQOO, il sub brand di Vivo, che sta preparando l’arrivo del nuovo iQOO Z6 Lite 5G. Anch’esso sarà presentato in veste ufficiale il 14 settembre. La sua scheda tecnica includerà un display IPS LCD da 6.58 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ con refresh rate da 120Hz e ci sarà l’inedito processore Snapdragon 4 Gen 1. Ci sarà infine una batteri da 5000 mAh.