Esselunga chiude letteralmente la porta in faccia ad Unieuro, e tutte le altre realtà del territorio nazionale, mediante il lancio di una incredibile campagna promozionale, assolutamente in grado di promettere un risparmio che vada ben oltre le aspettative dei consumatori.

Il volantino è pronto per fare la differenza, infatti riesce ad essere disponibile in ogni negozio sul territorio nazionale, con possibilità di completare gli acquisti ovunque in italia, senza differenze in termini regionali o di aree di appartenenza. I prodotti sono tutti distribuiti con la solita garanzia legale di 24 mesi, ed anche nella loro bellissima variante no brand.

Esselunga: scoperti i prezzi più bassi di oggi

I prezzi di Esselunga riescono a tutti gli effetti ad essere tra i più bassi dell’ultimo periodo, proprio perché offrono al consumatore finale la possibilità di affidarsi ad una lunghissima selezione di sconti, applicati non solo sugli smartphone economici, ma anche sui prodotti Apple. Proprio tra quest’ultimo spicca l’incredibile Apple iPhone 12, il cui prezzo attuale di soli 768 euro, che riesce a sopraffare i consumatori con prestazioni da top di gamma assoluto.

Nel mentre, riducendo la spesa finale entro i 400 euro, ecco arrivare anche una serie di ottime occasioni, quali possono essere Redmi Note 11 Pro, Realme 9 Pro, Oppo A54 o più semplicemente Redmi 9A, a cui possiamo anche aggiungere il bellissimo, e recente, Oppo Find X5 Lite.

Per conoscere da vicino ogni singolo dettaglio dell’ottimo volantino di casa Esselunga, raccomandiamo caldamente di aprire quanto prima il sito ufficiale, dove si trovano gli sconti.