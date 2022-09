Esselunga aiuta gli utenti a risparmiare molto più del previsto, data infatti la disponibilità di una delle migliori campagne promozionali del periodo, che spingono i consumatori a spendere molto meno, ed allo stesso tempo a godere di prestazioni più che adeguate alla situazione.

Il volantino riparte da dove si era fermato nelle scorse settimane, ovvero dalla possibilità di fruire della medesima scorta di sconti, a prescindere dalla provenienza territoriale. In altre parole, gli acquisti al giorno d’oggi possono essere completati ovunque sul territorio, e non prevedono alcun tipo di limitazione, se non riguardante l’impossibilità di godere dei medesimi sconti online sul sito ufficiale.

Esselunga: offerte da non credere, ma attenzione ai prezzi più bassi

Tanti sconti e prezzi decisamente bassissimi vi attendono in questi giorni da Esselunga, arrivano infatti una serie di ottime occasioni che possono aiutare a risparmiare molto più del previsto. Le offerte da non perdere di vista sono perlopiù legate alla fascia media, dove si possono scovare redmi 9A, Oppo A54, Realme 9 Pro o anche Redmi Note 11 Pro, tutti proposti ad una cifra che non supera i 400 euro. Molto buoni sono anche i 398 euro richiesti per l’acquisto dell’Oppo Find X5 Lite, la variante più economica dell’ultima line-up di Oppo, ma comunque in grado di battagliare a pieno diritto con i modelli più blasonati.

Gli utenti che invece sono alla ricerca di un prodotto ben più performante, e preferibilmente marchiato Apple, potranno decidere di acquistare ad esempio l’apple iPhone 12, il cui prezzo di 768 euro rappresenta a tutti gli effetti il giusto compromesso, sopratutto date le cifre che girano al momento per i nuovi modelli.