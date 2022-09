Per questo mese l’operatore telefonico TIM ha deciso di proporre alcune nuove offerte di rete mobile. Si tratta in particolare delle offerte appartenenti alla gamma TIM Giga Power, le quali andranno a sostituire le attuali offerte della gamma SuperGiga.

TIM Giga Power, in arrivo nuove offerte mobile convenienti da 5,99 euro

A partire dal 12 settembre 2022 il noto operatore telefonico italiano proporrà alcune nuove offerte che andranno dunque a sostituire le offerte della gamma TIM SuperGiga. Come già accennato, si tratta delle offerte della gamma TIM Giga Power, super convenienti e disponibili non solo per i nuovi clienti ma anche per chi è già cliente.

Tra queste, c’è ad esempio l’offerta TIM Giga Power Famiglia 5G che sarà disponile per tutti i già clienti di rete fissa ad un prezzo di 5,99 euro al mese. C’è inoltre l’offerta TIM Giga Power 12 Mesi, la quale sarà disponibile per tutti i clienti Under 25.

Oltre a queste, saranno disponibili anche le offerte TIM Giga Power 50 e TIM Giga Power 100. La prima include ogni mese 50 GB di traffico dati con connettività 4G con una velocità di 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload ad un costo di 9,99 euro al mese. La seconda include invece 100 GB di traffico dati con connettività 5G ad una velocità di 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload ad un costo di 14,99 euro al mese. Per entrambe le offerte è però previsto un costo di attivazione di 5 euro.

Attivando anche la promozione Raddoppio dei Giga a 0,99 euro al mese, si potrà ottenere il doppio dei giga previsti dall’offerta.