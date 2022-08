A partire a prossimo 29 agosto 2022 l’operatore telefonico TIM renderà disponibili alcune offerte della serie TIM SuperGiga. Queste ultime includeranno sempre un grande quantitativo di giga per navigare ma, rispetto a quanto successo in passato, non sarà più attiva la promo SuperGiga Raddoppia.

TIM riproporrà le offerte della serie TIM SuperGiga dal prossimo 29 agosto

Qualche tempo fa, l’operatore telefonico TIM aveva proposto la promozione estiva denominata SuperGiga Raddoppia. Come già accennato, ora l’operatore sta riproponendo alcune offerte della serie SuperGiga senza però questa promozione attiva.

Nonostante questo, le offerte mobile in questione offrono comunque tanti giga per navigare. Tra queste, ci sono le offerte denominate TIM SuperGiga 50 e TIM SuperGiga 100. La prima include ogni mese 50 GB di traffico dati per navigare con una connettività 4G (con una velocità di 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload). Il costo è di 9,99 euro al mese ed è previsto un costo iniziale di attivazione di 5 euro.

La seconda offerta è ancora più interessante perché include ben 100 GB di traffico dati ma con una connettività fino al 5G e con una velocità massima di 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload. In questo caso il costo mensile è di 14,99 euro ed è sempre previsto un costo iniziale di attivazione di 5 euro.

Vi ricordiamo comunque che da pochi giorni tutti gli interessati potranno acquistare a rate anche con l’operatore telefonico TIM i nuovi smartphone pieghevoli di casa Samsung, ovvero i nuovi Samsung Galaxy Z Flip 4 e Samsung Galaxy Z Fold 4, e anche i nuovi smartwatch Samsung Galaxy Watch 5 e Samsung Galaxy Watch 5 Pro