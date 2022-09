Qualcomm ha annunciato un nuovo accordo di collaborazione con Meta e Bose, due società con cui lavorerà a progetti congiunti per lo sviluppo rispettivamente del Metaverse e delle cuffie smart.

Il produttore di processori ha svelato la partnership al salone dell’elettronica e della tecnologia di consumo, IFA 2022, uno spazio in cui marchi come LG, JBL e Samsung hanno già annunciato i loro prodotti.

In un evento di lancio ospitato dalla società tecnologica venerdì, Qualcomm ha annunciato un accordo pluriennale per collaborare con Meta per lo sviluppo della piattaforma Meta Quest, che attualmente monta un chip Snapdragon XR2.

“Questo accordo consentirà alle nostre aziende di fornire i dispositivi e le esperienze migliori della categoria per i clienti dell’UE. Trasformeremo il modo in cui lavoriamo, giochiamo, impariamo, creiamo e ci connettiamo grazie al Metaverso“, ha affermato Cristiano Amon, presidente e CEO di Qualcomm Incorporated.

Collaborazione con BOSE

Nel frattempo, Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha affermato che le due società stanno lavorando allo sviluppo di un “meta-verso” grazie ad un chip pensato per la realtà virtuale personalizzaoi e basato sulla tecnologia Snapdragon XR per i futuri prodotti Quest.

Il leader ha anche indicato che “la creazione della realtà virtuale presenta sfide nuove e multidimensionali, quindi i chip del marchio americano consentiranno loro di spingere la realtà virtuale al limite delle prestazioni“.

Qualcomm ha anche evidenziato la sua collaborazione con Bose, che prevede di integrare nuovi prodotti sviluppati con i suoi chip nel suo catalogo di nuovi prodotti, composto da cuffie, altoparlanti e soundbar.

In particolare, Bose integrerà i SoC audio Qualcomm S5 nei suoi futuri dispositivi wireless, che presentano un’elevata potenza di elaborazione e un basso consumo energetico.

“Bose ha una roadmap di prodotti incredibilmente solida e competitiva che sfrutterà le nostre piattaforme audio e il sistema di gestione della qualità. connettività premium per portare sul mercato i suoi dispositivi audio più innovativi fino ad oggi“, ha affermato Amon.