Nuove offerte in casa WindTre pensate per battere la concorrenza degli operatori telefonici virtuali, e non solo. Arrivano proprio in questi giorni nuovissime occasioni che aiuteranno a spendere poco o niente, godendo ugualmente di un bundle quasi incredibile.

Tutte le proposte che andremo ad elencarvi nell’articolo, sono da richiedersi mediante portabilità del numero originario, ciò sta a significare che non sarà possibile attivarle direttamente su nuova numerazione. In parallelo, ricordiamo comunque che il costo iniziale si aggira attorno ai 10 euro, da versare una tantum.

WindTre: le nuove offerte che tutti stavano aspettando

Ogni promozione, ci teniamo a sottolinearlo, è attivabile in via esclusiva dai soli possessori di una SIM ricaricabile di un operatore telefonico, inclusa Iliad, con annessa portabilità, come anticipato.

La più interessante fra tutte è sicuramente la WindTre Go 150 Flash+ Digital, in vendita a 8,99 euro al mese, e con all’interno un bundle invidiabile, come 150 giga di traffico dati al mese, minuti illimitati da utilizzare verso tutti, per finire con 200 SMS da spendere senza problemi sul sito ufficiale.

Coloro che invece vorranno cercare di risparmiare, potranno pensare di acquistare la WindTre Go 50 Star + Digital, disponibile a 7,99 euro al mese, con inclusi illimitati minuti verso tutti, 200 SMS e 50 giga di traffico dati al mese.

Entrambe le campagne promozionali possono essere sfruttate direttamente nei negozi fisici, il pagamento di base è previsto tramite credito residuo, ma potrete anche richiedere il versamento tramite conto corrente bancario o carta di credito.