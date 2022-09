L’azienda ha informato gli utenti sul forum della community di OnePlus che OxygenOS versione A.07 ha iniziato la sua ‘implementazione incrementale’ sui suoi telefoni 10T. Gli utenti in India riceveranno la versione CPH2413 11.A.07, mentre gli utenti in Europa e in altre regioni riceveranno la versione CPH2415 11.A.07. OnePlus afferma che, sebbene la correzione verrà distribuita per la prima volta a un numero limitato di persone, nei giorni successivi verrà ampliata per comprendere un pubblico più ampio.

Il registro delle modifiche della patch di sicurezza di agosto non è molto lungo. In termini di sistema, l’OEM cinese ha migliorato l’esperienza touch dello schermo durante le sessioni di gioco mobile, incorporando la patch di sicurezza Android 2022.08.

OnePlus 10T, l’aggiornamento migliora la fotocamera

Il telefono sfoggia un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP sul retro, che è stato migliorato con la patch più recente. OnePlus ha implementato aggiornamenti di ottimizzazione per il suo obiettivo ultragrandangolare in modalità notturna, la modalità ritratto della fotocamera frontale e l’effetto di scatto della fotocamera in un’impostazione retroilluminata.

Nel frattempo, stiamo ancora aspettando che i problemi tecnici nel software OxygenOS 13 di OnePlus vengano risolti prima che emergano sul 10T. Questo software è il livello dell’azienda su Android 13, attualmente disponibile sui dispositivi Pixel. OnePlus ha recentemente iniziato la seconda fase di test per OxygenOS 13 su 10 Pro.

La seconda beta è stata resa disponibile agli utenti in Europa, India e Nord America. Durante il periodo di test sono stati introdotti ulteriori miglioramenti della sicurezza e della privacy, ottimizzazioni delle prestazioni e aggiornamenti di Aquamorphic Design. Prevediamo una OxygenOS 13 stabile per OnePlus 10T entro la fine dell’anno.

OnePlus 10T è progettato per le persone che amano la velocità. Ha un display a 120 Hz, un veloce processore Snapdragon, fino a 12 GB di RAM e una ricarica di 125 W. Supporta anche il 5G.