Esselunga avvicina ulteriormente gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, e non solo, con il lancio di una campagna promozionale decisamente speciale, arricchita dalla presenza di prezzi bassi, e dalla possibilità di godere di specifiche tecniche di alto livello.

Il volantino non si allontana troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare che i singoli prodotti possono essere acquistati in esclusiva assoluta nei negozi fisici, con possibilità di accesso tramite qualsiasi punti sul territorio nazionale. I prezzi sono da considerarsi, ad ogni modo, perfettamente comprensivi di garanzia di 24 mesi, la quale comunque copre ogni singolo difetto di fabbrica verificato.

Esselunga: le nuove offerte e tutti gli sconti

Ultime chances per acquistare uno dei migliori smartphone del 2022, in questi giorni da esselunga è ancora disponibile lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G ad un prezzo decisamente concorrenziale, in quanto basteranno 339 euro per il suo acquisto definitivo.

La scheda tecnica del prodotto stesso è più che convincente, se ricordiamo infatti essere composta dal display AMOLED da 6,55 pollici di diagonale, con sistema operativo Android 11, processore octa-core a 2.4GHz, 8GB di memoria RAM, fotocamera posteriore da 64 megapixel (con due sensori aggiuntivi da 8 e 5 megapixel), per passare poi su un sensore anteriore da 20 megapixel, il lettore per le impronte su lato destro, ma anche una batteria da 4250mAh per godere delle prestazioni il più a lungo possibile.

I dettagli del volantino sono raccolti per comodità direttamente sul sito ufficiale.