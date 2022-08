Fotografia: il trucco che in pochi conoscono per lo scatto notturno perfetto

Davanti alle foto notturne mal riuscite oramai ci siamo tutti arresi. Che sia con una reflex, uno smartphone di ultima generazione, un telefono dell’età della pietra, o un iPhone, scattare quando è buio risulta essere una delle più difficili sfide per l’uomo. Finalmente però la soluzione del rompicapo a tema “fotografia” è venuta a galla e noi di Tecnoandroid non vediamo l’ora di comunicarvela.

Fotografia: scattare di notte è possibile

Iniziamo dalle ovvietà. Controllate dapprima se la fotocamera è sporca o se il vetro è intatto e non incrinato. Una volta verificato ciò, se il problema delle foto di bassa qualità sussiste, la causa è il software. Dunque ripristina il telefono a condizioni di fabbrica.

Il problema nasce quando la durata della batteria è ridotta, le saturazioni delle foto sono sbagliate, le luci non vengono messe a fuoco oppure le scene risultano troppo scure. In questo caso la soluzione è scaricare un’app per la fotocamera alternativa a quella preinstallata. In ogni caso vi consigliamo di scegliere le applicazioni controllando prima le recensioni inserite dai vari utenti e le caratteristiche dell’app, ma anche prediligere quelle a pagamento, dunque senza pubblicità.

Un altro consiglio è di apprendere le basi della fotografia, in modo tale da abbandonare la funzione automatica ed iniziare ad utilizzare la funzione manuale seguendo i parametri della nostra fotocamera (presenti anche su molti smartphone attualmente sul mercato). Attenzione: non esagerate con l’utilizzo dello zoom poiché questo causerà l’effetto rumore, ovvero la variazione casuale della luminosità o delle informazioni sul colore delle in immagini, per intenderci, il tipico effetto “sgranato”.