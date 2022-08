Abbiamo testato a fondo questo caricatore, un AceFast 65W GaN, il quale ci è sembrato fin da subito molto interessante. Si è messo in mostra soprattutto per il suo design originale ma anche per la sua grande potenza oltre che per la semplicità di utilizzo. Sono anche tante le cose che questo caricatore permette di fare.

La grande particolarità, oltre alla ricarica veloce, e anche il trasferimento dati che avviene in maniera rapida collegando due dispositivi tramite le due porte di tipo USB-C 3.1 e USB-A 3.0. Collegando due dispositivi sarà infatti possibile passare i file dall’uno all’altro in maniera molto semplice grazie alla velocità massima di 10 Gbps.

La ricarica è per tutti i dispositivi, in particolar modo quelli dotati di una porta Type-C, ai quali potrà essere collegato il cavo in dotazione telato e super resistente che supporta fino a 100W di potenza. La lunghezza del cavo è di 1,8 m, proprio per fornire anche un collegamento per i portatili.

Usando questi caricatore potrete godere della funzione di screen mirroring. Potrete infatti collegare il vostro laptop ad una TV utilizzando il caricatore sfruttando un semplice cavo HDMI. Con questo caricatore è possibile anche collegare un monitor ad esempio ad un qualsiasi dispositivo che supporti l’HDMI. Lo abbiamo provato infatti collegando un monitor portatile alla Nintendo Switch, ottenendo ottimi risultati.

Non manca davvero nulla a questo prodotto di AceFast, il quale infatti gode di protezione contro il sovraccarico, contro la sovratensione e contro il surriscaldamento. Inoltre sarete protetti anche contro i fulmini contro i cortocircuiti e contro la sovracorrente.

Tale prodotto è disponibile ora su Amazon ad un prezzo di 49,99 €, molto consigliato visto il prezzo iniziale di circa 60 €.