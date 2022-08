Tornano a salire in tutto il Bel Paese i prezzi di benzina e diesel. Di fatto, i prezzi alla pompa ritornano a sfiorare i 1,80 euro al litro. Il prezzo medio che possiamo trovare in modalità self sale a 1,770 euro al litro di media, con il diesel che si stanzia su una media di 1,802 al litro.

Benzina e diesel, prezzi ancora in aumento

Dopo un calo che aveva fatto ben sperare gli italiani, i prezzi di benzina e diesel cominciano di nuovo a salire. In base agli ultimi mesi del Ministero, i prezzi medi della benzina a luglio 2022 erano pari a 1,968 euro al litro; quelli del diesel si erano fissati mediamente sui 1,927 euro al litro e quelli del GPL sui 0,824 al litro.

Tuttavia, come riportato anche da Quotidiano Energia, il calo dei prezzi che era stato visto fino a metà agosto potrebbe essere solo un ricordo. Infatti, come probabilmente qualcuno avrà già notato, i prezzi sono tornati a salire molto velocemente.

“Dopo un periodo di lenta discesa, i prezzi dei carburanti tornano a crescere in modo velocissimo”. Questa è la denuncia di Assoutenti, il quale pensa che gli aumenti “un pessimo segnale per i consumatori italiani e per l’intera economia”, che rischia di peggiorare ulteriormente i prezzi al dettaglio e la vita quotidiana di ogni cittadino.

Quotidiano Energia riporta che il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self è salito da 1,766 a 1,770 euro al litro, arrivando anche a 1,781 euro al litro per alcuni marchi; il prezzo del diesel è invece schizzato a 1,802 euro. Per il servito, i costi sono di 1,920 euro al litro per la benzina e di 1,945 euro al litro per il diesel (contro 1,918 euro della rilevazione precedente).