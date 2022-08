Netflix: se ami il dramma queste serie tv fanno di sicuro al caso tuo

Se in questo periodo il vostro umore non è dei migliori, vi consigliamo di non guardare le serie tv e i film che vi elencheremo qui di seguito, almeno che non vogliate crogiolarvi nella vostra tristezza. Se così fosse, troverete le trame delle opere Netflix drammatiche qui di seguito.

Netflix: le trame dei titoli del momento

Lost Ollie

Iniziamo questa scalata alle serie TV/ film drammatici del momento con un fantasy che approderà sulla piattaforma mercoledì 24 agosto. La sua trama riprende il libro per bambini ‘Ollie’s Odyssey‘: un bambino e il suo pupazzo di stoffa crescono insieme, diventando nel tempo migliori amici, ma di colpo qualcosa va storto. I due si perdono, e così il bimbo inizia ad appendere cartelli ovunque, mentre Ollie cerca in tutti i modi di tornare a casa.

Kleo

Storia ambientata nel 1987, nonché 2 anni prima del crollo del muro di Berlino, ha come protagonista la super spia della Germania dell’Est Kleo. A questa commissionano di uccidere un uomo d’affari di Berlino Ovest ma presto viene tradita dai suoi mandanti, finendo così arrestata e disconosciuta dal suo comando.

Merlì, Sapere Aude

In Italia su Netflix il 18 agosto 2022 arriva la prima stagione della serie tv spagnola targata Movistar+ realizzata da Héctor Lozano e prodotta da Veranda TV. La trama è la seguente: Merlí è morto e il suo discepolo non sa più cosa fare per il suo futuro. Ciononostante Pol grazie al padre e Bruno, intraprende gli studi di filosofia. Anche se il ragazzo crede di non essere all’altezza, con l’aiuto dei suoi amici Rai, Biel, Oti e Minerva, e dei nuovi professori riuscirà a proseguire. Bruno e Pol invece rimarranno compagni di vita?