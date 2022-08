Tra le invenzioni che hanno portato il mondo a rivoluzionarsi, ci sono alcune scoperte che hanno fatto la storia. Ecco una lista delle scoperte più grandi fatti dall’umanità che hanno cambiato per sempre il corso della storia.

La ruota

La ruota ha cambiato per sempre la storia e la usiamo ancora oggi. Non saremmo in grado di guidare un’auto o andare in bicicletta senza di loro. Sono diventati una parte importante delle esigenze quotidiane di trasporto di molte persone. Ci sono prove che la ruota sia apparsa nel 4° millennio a.C. in Mesopotamia. Questa invenzione ha subito molti cambiamenti, il concetto di base è ancora lo stesso.

Il telefono

Anche questa invenzione è in uso ancora oggi. Il telefono ha fatto molta strada da quando è stato inventato per la prima volta da Alexander Graham Bell. Ha ricevuto il brevetto nel 1876 dopo aver lavorato sul telegrafo armonico negli anni precedenti. Questa invenzione ha aperto la strada ai cellulari che attualmente utilizziamo nella nostra vita quotidiana.

La macchina da stampa

La stampa fu inventata intorno al 1440 da Johannes Gutenberg. Questa invenzione ha permesso alle persone di iniziare a produrre libri in serie invece di copiarli a mano. Ciò ha consentito la vendita di più libri poiché sono diventati meno laboriosi rispetto al processo precedente. Senza questa invenzione, non avremmo l’accessibilità ai libri come facciamo ora.

La lampadina

Thomas Edison è stato accreditato per aver inventato la lampadina. Nel 1878 iniziò a fare ricerche sull’illuminazione a incandescenza e infine fece domanda per un brevetto nell’ottobre 1878. Successivamente ottenne l’approvazione per il brevetto e intorno al 1880 iniziò a produrre commercialmente l’oggetto.

Il computer

Dispositivi come l’abaco esistono da molto tempo, ma è stato solo intorno agli anni ’30 che i computer sono diventati indispensabili. Nel 1938 la Marina degli Stati Uniti aveva sviluppato un computer analogico elettromeccanico che veniva collocato nei sottomarini. È stato solo negli anni 2000 che i computer portatili sono diventati più accessibili e ora sono diventati comuni.

Internet

Internet è stata una scoperta a cui hanno contribuito molte persone. Durante la guerra fredda, iniziò a svilupparsi come arma. Nel corso degli anni questa invenzione si è sviluppata notevolmente; in questi giorni chiunque abbia uno smartphone ha sempre con sé l’accesso a Internet. Senza questa tecnologia, non saremmo in grado di accedere a nessun tipo di informazione.

Queste sono solo alcune delle più grandi invenzioni per cambiare completamente la nostra storia. Molti di queste hanno spianato la strada a invenzioni molto più grandi che non avremmo oggi.