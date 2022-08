Se osserviamo attentamente il cielo, abbiamo la possibilità di avvistare fugacemente un qualche tipo di spettacolo naturale. Una stella cadente o semplicemente luminosa è capace di evocare in noi delle forti emozioni.

Pare che, nell’ultimo periodo, ci sia stato un nuovo passaggio nel cielo dei satelliti Starlink. Infatti, ci sono stati dei nuovi avvistamenti, come è accaduto nella giornata di domenica 21 agosto, quando moltissimi curiosi e appassionati hanno assistito al cosiddetto “trenino veloce“.

I satelliti Starlink, appena lanciati dal Falcon 9, il razzo spaziale progettato dalla compagnia statunitense SpaceX, sono ancora ampiamente visibili nello spazio. Questo perché sono attualmente in viaggio verso la propria orbita. Quindi, anche questa sera potrete vederli mentre passano in cielo.

Andiamo ora a scoprire di seguito l’ora esatta in cui sarà possibile osservare i satelliti Starlink.

Il tutto è stato fatto per dare vita ad un progetto di connessione Internet via satellite, il quale sarà destinato anche a coprire le aree più remote del pianeta dove la connessione tradizionale non può arrivare.

L’ultimo dei tre passaggi, definito anche “brillante” dalla stessa SpaceX, dovrebbe avvenire intorno alle 21.52 e il tutto dovrebbe durare circa 4 minuti. Tuttavia, lo stesso sito dedicato proprio agli avvistamenti ha messo in evidenza che l’orario potrebbe essere non estremamente preciso.

Di conseguenza, se volete gustarvi lo spettacolo, il nostro consiglio è quello di essere maggiormente flessibili quando vi andrete ad appostare, in modo tale che minimizzerete al massimo la possibilità di perdere l’avvistamento.