L’uomo toccherà Marte prima di quanto immaginiamo. E’ la promessa di SpaceX, l’agenzia spaziale nata sotto la guida del visionario Elon Musk, che si prenderà l’onere di portare la razza umana sul pianeta rosso entro il 2030.

“Vuoi svegliarti al mattino e pensare che il futuro sarà fantastico, ed è questo che significa essere una civiltà spaziale. Si tratta di credere nel futuro e pensare che il futuro sarà migliore del passato. E non riesco a pensare a niente di più eccitante che andare là fuori ed essere tra le stelle“.

Durante un’intervista, Elon Musk ha spiegato chiaramente che le caratteristiche del Pianeta Rosso non sono per niente favorevoli alle abitudini umane. L’uomo più ricco del mondo infatti sottolinea tutti gli sforzi che vengono fatti in ambito spaziale, i quali sono pericolosi visto che potrebbero portare gli equipaggi a non ritornare più.

Elon Musk descrive le condizioni di Marte

“È molto importante sottolineare che Marte, soprattutto all’inizio, non sarà un luogo di lusso“. Queste le sue parole anche alla luce del fatto che Marte ha una temperatura media di -66,22°, un freddo veramente glaciale rispetto alla Terra, dove nel punto più freddo tocca i -56°.

In più c’è da dire che Marte è caratterizzata da una superficie rocciosa, la quale non è esente da vulcani e canyon davvero enormi. Inoltre c’è il discorso della gravità, la quale corrisponde ad un terzo di quella presente sulla terra, con l’atmosfera che è molto più sottile.

Quello che però interessa è che tutti potranno andare su Marte con SpaceX anche se al costo di circa 100.000 dollari per un biglietto. Bisognerà attendere certamente fino al 2029 prima che l’uomo possa quindi avere la sua prima esperienza su Marte.