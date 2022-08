MD: la mega offerta da prendere al volo sta facendo impazzire tutti

O la va o la spacca, la prova costume nel bene e nel male è superata. Ora però, oltre a “sorpassare” le barriere della nostra mente che molto spesso ci limitano durante i pasti recandoci sensi di colpa, è giunto il momento di mangiare buone quantità ma in maniera salutare. Anche se la voglia è pari a zero soprattutto d’estate, in questo ci aiuterà MD. La famosa catena infatti ha da poco messo in promozione uno strumento utilizzatissimo per il mangiare sano. Scopriamolo insieme.

MD: offerta unica ed irripetibile, approfittate dei prezzi bassissimi

Per chi non conoscesse MD, trattasi di un “discount di qualità“, suddiviso in più di 800 punti vendita sparsi su tutto il territorio nazionale. Questo propone alimenti, ma anche articoli per la salute, la casa, la cucina, per il giardino e infine gli articoli sportivi ad un ottimo rapporto qualità prezzo.

Nell’ultima settimana però il discount MD è stato particolarmente oggetto di chiacchiere grazie alla sua promozione senza eguali. Trattasi di un elettrodomestico amato da tutti coloro che odiano cucinare con mille padelle, pentole e posate per paura di doverle poi lavare. Avete capito di quale prodotto si parla? È la friggitrice ad aria firmata Necchi! Quali sono però le sue caratteristiche e il prezzo tanto apprezzato dai clienti? Qui di seguito troverete tutte le info:

Marchio: Necchi

Modello: NHB – 8008

Potenza: 1000 W

Controllo temperatura: 90 – 200°C

Capacità: 2,4 L

Adatta per friggere senza olio e con riduzione di meno grassi fino a 80%

Vassoio antiaderente da 2,4 l

Tappetino antiscivolo

Timer da 30 minuti

Interruttore di sicurezza

Colore: nero