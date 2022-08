Quando Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro sono stati rilasciati un anno fa, eravamo un po’ sconvolti dal fatto che non includessero una funzionalità di sblocco facciale. Tuttavia, poiché lo sviluppo continua su Pixel 7, sembra che la funzione possa essere applicata anche ai telefoni più vecchi.

Secondo fonti anonime che hanno parlato con 9to5Google, normalmente affidabile, gli sviluppatori di Google stanno lavorando sodo per sviluppare una funzione di sblocco facciale per Pixel 6 che utilizzerà il sensore di impronte digitali del dispositivo. Quando i risultati di una scansione del viso non sono abbastanza conclusivi, il concetto è che una scansione delle impronte digitali potrebbe essere utilizzata insieme alla scansione del viso per aiutare a identificare la persona.

Pixel 6 e Pixel 7 potranno condividere la funzione di sblocco

Sebbene questo non sia l’ideale, significherebbe che Google potrebbe aggiungere lo sblocco facciale sia a Pixel 6 che a Pixel 6 Pro senza dover aggiungere nuovo hardware. Questo sarebbe il caso nonostante il Pixel 6 abbia una fotocamera selfie meno capace che non può scansionare i volti così rapidamente o accuratamente come Pixel 6 Pro.

Secondo i documenti di marketing trapelati, Google inizialmente aveva intenzione di portare lo sblocco facciale su Pixel 6 Pro, ma alla fine non è entrato in produzione. Due possibili spiegazioni per questo sono le preoccupazioni riguardanti la precisione della funzione e il suo impatto sulla durata della batteria.

Secondo una serie di indiscrezioni emerse nel tempo da quando la serie di smartphone Pixel 6 è stata introdotta nell’ottobre 2021, Google non ha abbandonato del tutto l’idea di utilizzare lo sblocco facciale per quei dispositivi. È probabile che la stessa opzione di backup del sensore di impronte digitali indichi anche che la funzionalità arriverà finalmente su Google Pixel 6a nel prossimo futuro.

Secondo le informazioni in possesso di 9to5Google, la funzione di sblocco facciale per Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro non è ancora pronta per la prima serata. Poiché quei telefoni dovrebbero essere rilasciati a ottobre, è possibile che Google possa rivelare contemporaneamente la sua funzione di sblocco facciale per Pixel 6.