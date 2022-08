Le nuove offerte del volantino Unieuro fanno davvero sognare i consumatori italiani, con una serie di ottime riduzioni di prezzo, applicate sui migliori prodotti attualmente in circolazione, e non solo.

Gli acquisti, se interessati alla vicenda, possono essere completati solamente nei negozi fisici in Italia di proprietà dell’azienda, con la sola aggiunta del sito ufficiale di Unieuro stessa, il quale prevede, come al solito del resto, la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui l’ordine dovesse avere un valore immediatamente superiore ai 49 euro.

Unieuro: quanti sconti per tutti solo oggi

Con il volantino Unieuro gli utenti possono davvero dormire sonni tranquilli, la corrente campagna promozionale rappresenta il giusto compromesso per coloro che vogliono avere il massimo, con il minimo sforzo.

Il prodotto top di gamma da non perdere assolutamente di vista, non poteva che essere il Samsung Galaxy S22, un must have, in vendita a non più di 769 euro, per quanto riguarda la variante da 128GB di memoria interna.

Coloro che invece vorranno mettere le mani su un prodotto Apple, ecco arrivare l’eccellente iPhone 11, disponibile all’acquisto con un esborso finale non superiore ai 549 euro. Fermo restando essere un prodotto di ormai un paio di anni, e comunque essere ancora in grado di garantire discrete prestazioni generali.

Gli acquisti, come vi avevamo già accennato, possono essere completati sia online che in negozio, sono tutti corredati da garanzia di 24 mesi e no brand, per aggiornamenti sempre tempestivi.