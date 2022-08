LG prevede di introdurre un pannello OLED da 20 pollici entro la fine dell’anno e, a differenza della maggior parte delle altre offerte per queste dimensioni, verrà utilizzato nei dispositivi di consumo.

LG è il principale produttore di pannelli OLED per diverse altre categorie di dispositivi: l’azienda produce pannelli per orologi, TV e smartphone, ma questa sarà la prima volta che l’azienda renderà gli OLED adatti a monitor di computer o televisori più piccoli.

La notizia arriva dal sito di notizie di elettronica sudcoreano The Elec, che ha riportato i dettagli di un discorso alla Korea Display Industry Association del vicepresidente di LG Display Kang Won-seok.

Il dirigente ha anche affermato che la società sta lavorando su OLED per dispositivi di realtà mista, una nuova dimensione OLED trasparente da 77 pollici e OLED pieghevoli in cui l’utente può regolare la curva a piacimento.

Tuttavia, non si sa quando i pannelli da 20 pollici potrebbero farsi strada nei dispositivi consumer. L’affermazione che i pannelli saranno pronti alla fine del 2022 probabilmente significa che saranno disponibili per le aziende di elettronica di consumo che desiderano utilizzarli nei loro prodotti, ma potrebbero volerci molti mesi prima i nuovi prodotti raggiungano gli scaffali dei negozi.

Se i pannelli hanno le stesse qualità di quelli che LG produce per i televisori, tuttavia, questo sviluppo potrebbe essere una grande novità nel settore dei monitor per computer.

Perfetti anche per il gaming

A giudicare dai test oggettivi di Rtings e di altri revisori della tecnologia di visualizzazione, i televisori OLED di LG superano di gran lunga la maggior parte dei monitor per computer desktop sul mercato in tutti i tipi di misure per qualità dell’immagine, ma anche in contrasto e luminosità. Inoltre i recenti OLED LG hanno tempi di risposta e frequenze di aggiornamento competitivi che li rendono anche buoni display da gioco.

Attualmente, la maggior parte del mercato dei monitor per computer di fascia alta si concentra sulla precisione del colore e tempi di risposta e sulle frequenze di aggiornamento ultra rapidi. La qualità dell’immagine e l’uniformità della maggior parte dei monitor dei computer sono piuttosto scadenti per gli standard di visualizzazione di TV e smartphone.

Ad esempio, la maggior parte dei monitor dei computer utilizza la tecnologia LED ma non dispone della tecnologia di attenuazione locale nei televisori LED di fascia alta. Ciò significa che i rapporti di contrasto sono relativamente bassi e l’effetto bleeding della retroilluminazione è un problema comune. L’OLED aggira questi problemi. Inoltre, i giocatori su PC che giocano su monitor desktop di solito perdono tutti gli effetti dell’HDR (se è anche supportato).

Tuttavia, potrebbero essere fatti dei compromessi per produrre i pannelli in queste dimensioni, quindi dovremo aspettare fino (probabilmente) l’anno prossimo per vedere i primi modelli. E questo potrebbe essere solo l’inizio.