Nei giorni scorsi l’amministratore delegato di Ford, Jim Farley, ha innescato una polemica contro il noto CEO di Tesla, Elon Musk. La vicenda ha avuto luogo durante un annuncio dei suoi recenti investimenti a favore delle auto pensate per sfruttare a pieno l’energia solare.

Secondo quanto dichiarato da Farley, Musk e la sua azienda non sono realmente pronti al lancio di un dispositivo ad energia solare. Il veicolo di prova progettato da Tesla continua a non essere all’altezza, per questo i continui lanci in ritardo, lascia intendere il CEO di Ford. Tutto il contrario di quanto dichiarato da Musk, che reputa Tesla l’unica in grado di portare a termine quest’arduo compito, riferendosi già a record e primati ancora non concretizzati.

Musk: la polemica sollevata dal CEO di Ford sui veicoli che funzionano con l’energia solare

Parlando durante una conferenza stampa nel Michigan, Farley si è vantato del nuovo pick-up elettrico della sua azienda – l’F-150 Lightning. Apparentemente l’intento era fare riferimento al Cybertruck di Tesla, il cui lancio è stato ripetutamente rimandato dopo gli annunci iniziali nel 2019. Sono passati già circa tre anni.

Il Cybertruck doveva originariamente entrare in produzione nel 2021. In seguito ai ritardi repentini che si sono verificati, Musk ha recentemente affermato che il veicolo elettrico avrebbe dato il via ad una lunga catena di produzione soltanto nel 2023. Non c’è da sorprendersi. Non è la prima volta che Musk dichiara intenti e progetti poi non realizzati o non entro i tempi previsti e stabiliti in un primo momento.