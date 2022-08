Expert continua a sorprendere anche nel corso del mese di Agosto, con il lancio di una campagna promozionale veramente molto interessante, impreziosita dalla presenza di prezzi decisamente più bassi del normale.

Il volantino spinge i consumatori a godere di un risparmio importante, con possibilità di completare gli acquisti in ogni negozio in Italia, come anche direttamente online sul sito ufficiale, il quale promette di ricevere la merce presso il domicilio, previo pagamento di un piccolo contributo relativo alla consegna.

Expert: ecco quali sono i prodotti più scontati

I prodotti in promozione sono tantissimi, ed appartengono alle più svariate categorie merceologiche, sebbene comunque il focus dell’azienda paia essere rivolto verso il mondo della telefonia di fascia media, ovvero entro i 400 euro di spesa effettivi.

I prodotti in promozione sono innumerevoli, spaziano sopratutto tra Motorola Moto G52, Realme R9, TCL 30Se, Oppo A94, Redmi 10C, Galaxy A13, Oppo Reno8 Lite, Oppo A54s, Oppo A16, per finire con altri modelli della stessa fascia di prezzo, ed eventualmente di brand differenti.

Se interessati comunque all’acquisto, ricordiamo che tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia della durata di 24 mesi, la quale copre i difetti di fabbrica dei dispositivi, non i danni accidentali causati dagli utenti. In parallelo, gli smartphone sono anche no brand, ciò sta a significare che gli aggiornamenti vengono rilasciati direttamente dal produttore, e risultano essere decisamente più tempestivi di quanto il brandizzato è in grado di offrire.