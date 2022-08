Google ha rivelato a maggio alla sua I/O Developer Conference che il primo Google Pixel Watch sarebbe stato rilasciato entro la fine dell’anno, in autunno. Sappiamo che avrà l’integrazione dell’Assistente Google con funzionalità vocale, l’integrazione Fitbit per il monitoraggio della salute e della forma fisica, il supporto di Google Maps senza telefono, il supporto di Google Wallet, il monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno, la compatibilità con Google Home e cinturini personalizzati facilmente collegabili.

Tuttavia, ci sono alcune brutte notizie per coloro che speravano che Google includesse una batteria abbastanza grande all’interno del Pixel Watch da consentirgli di funzionare per più di un giorno senza bisogno di essere caricato. Secondo Google, l’ultimo aggiornamento dell’app Fitbit (versione 3.65) include una stringa di codice che indica che l’app può fornire agli utenti di Pixel Watch un promemoria per caricare il proprio orologio prima del loro “obiettivo della buonanotte”.

Fitbit ti dirà se lo smartwatch è troppo scarico per la notte

“Ricevi una notifica prima del tuo obiettivo per andare a dormire se la batteria del tuo Pixel Watch è troppo scarica per monitorare il sonno di una notte”, dice il codice. Dovendo caricare il tuo Pixel Watch ogni notte prima di andare a dormire, la batteria del Pixel Watch dura 24 ore prima di dover essere ricaricata. Un’altra riga di codice suggerisce che “è richiesto almeno il 30% di addebito per monitorare un’intera notte di sonno”.

Adolescenti e adulti dovrebbero dormire circa 8 ore a notte, secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Poiché una carica del 30% dovrebbe essere sufficiente per monitorare il tuo sonno per tutta la notte, possiamo dedurre che una carica del 100% durerà circa 24 ore. Dato che la batteria del Samsung Galaxy Watch 5 Pro può durare fino a 80 ore tra una ricarica e l’altra, Pixel Watch non è all’altezza di quel confronto.