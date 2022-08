Le applicazioni di messaggistica si aggiornano continuamente, prendendo in prestito nuove funzionalità man mano che si evolvono progressivamente nella stessa direzione, e questo è particolarmente vero se sei un’azienda come Meta, con numerose app sotto il tuo controllo. Di recente abbiamo visto WhatsApp installare la propria versione delle risposte emoji di Instagram per i messaggi, ma ora stiamo esaminando le funzionalità di sicurezza, incluso l’arrivo di backup crittografati per Facebook Messenger nello stile di WhatsApp.

Messenger ha molte notizie sulla sicurezza da annunciare oggi, con miglioramenti all’app che vanno dalla crittografia end-to-end dietro le quinte per i backup delle conversazioni a funzionalità come l’opzione per eliminare i messaggi su tutti i tuoi dispositivi contemporaneamente.

Messenger introdurrà lo stesso livello di sicurezza

Messenger sta ora studiando un metodo per eseguire il backup sicuro delle conversazioni E2EE, in modo che se perdi o cambi dispositivo, puoi ripristinare il backup e portare con te la cronologia delle chat. Tieni presente che inizialmente consentirà solo chat crittografate end-to-end e sarà limitato alle app di Messenger, senza accesso online o desktop.

Meta sta anche sperimentando l’impostazione predefinita delle chat crittografate end-to-end anziché richiedere agli utenti di aderire. Se partecipi al progetto, le chat a cui accedi più di frequente verranno crittografate automaticamente, senza il tuo intervento. Sono in fase di test anche le conversazioni telefoniche E2EE in Messenger e le chat sicure che utilizzano le storie di Ray-Ban.

Messenger beneficerà di un’estensione del browser open source chiamata Code Verifica sul desktop. Dovrebbe aiutare a tenere a bada i cattivi attori convalidando il codice della pagina web quando utilizzi Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge per visitare Messenger. Secondo Meta, questi test e aggiustamenti saranno implementati nelle prossime settimane e si espanderanno gradualmente in nuovi paesi.