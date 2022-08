Le Apple AirPods sono una delle serie più popolari disponibili in tutto il mondo e l’azienda è attualmente il leader indiscusso in questa area di mercato. L’azienda rilascia costantemente modelli aggiornati di AirPods nel tentativo di mantenere la sua posizione di leader del settore.

Tuttavia, prima dell’arrivo della seconda generazione di Apple AirPods Pro entro la fine dell’anno, alcuni dati critici relativi alla custodia di ricarica per la gamma Apple AirPods sono stati scoperti online. Questi dettagli riguardano la custodia di ricarica wireless della linea Apple AirPods.

AirPods di Apple, in arrivo nuovi modelli ?

Secondo il rapporto più recente dell’esperto del settore Ming Chi-Kuo, tutte le diverse varietà di Apple AirPods verranno fornite con una custodia di ricarica dotata di una porta USB di tipo C per caricare le cuffie. Al momento, l’azienda fornisce solo la porta Lightning sulla cover degli AirPods con il suo design unico.

Non è ancora noto se i futuri Apple AirPods Pro, che dovrebbero fare il loro debutto formale nei prossimi mesi, saranno dotati o meno di un connettore USB-C. Ci sono rapporti che affermano che Apple potrebbe produrre una custodia con USB-C il prossimo anno per AirPods Pro. Se ciò accade, sarebbe la prima volta per l’azienda.

A beneficio di chi non è informato, si prevede che Apple includerà un connettore di ricarica compatibile con USB-C su tutti i modelli di iPhone e iPad di Apple che usciranno nel 2023. Ciò per una decisione presa dall’Unione Europea che ha reso la connessione USB-C la porta di ricarica standard per tutti i gadget elettronici.