OPPO, fra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, annuncia oggi che il suo sistema operativo ColorOS 12, grazie al suo design pioneristico, ha ottenuto quattro riconoscimenti al Red Dot Award: Brands & Communication Design Awards 2022, uno dei più prestigiosi concorsi di design a livello mondiale. I quattro premi riguardano il font OPPO SANS, l’app O Relax, OMOJI e la funzione Two-Finger Split Screen.

OPPO SANS è un carattere universale progettato da OPPO che si estende in 21 Paesi e comprende 11 lingue. La sua ottimizzazione grafica spazia dalla struttura del carattere ai suoi glifi e rende la forma del font più armoniosa ed elegante, garantendo una migliore leggibilità del carattere sui display dei diversi dispositivi.

O Relax, invece, è l’applicazione OPPO dedicata al benessere degli utenti, che offre brani musicali rilassanti e suoni ambientali della natura e della città per aiutare chi li ascolta a liberare la mente e a immergersi in un’esperienza distensiva. La sua funzione principale, Sounds of the City, ispirata ad ambienti specifici di diverse città del mondo, tra cui Reykjavik, Pechino e Tokyo, offre agli utenti suoni peculiari di alta qualità, vivaci e vibranti come il rombo del treno o rilassanti come il soffio del vento.

OMOJI di ColorOS 12, supportato dall’algoritmo di cattura del volto di OPPO, leader nel settore, offre modelli di espressione notevolmenteprecisi e definiti, basati su 52 espressioni facciali e su oltre 200 elementi stilistici. Grazie ad OMOJI, gli utenti possono personalizzare le emoji, rendendole uniche e perfettamente adatte al loro stile e alla loro personalità.

Infine, ColorOS 12 ha adattato la funzione Two-Finger Split Screen per consentire di sfruttare pienamente l’ampio schermo pieghevole da 7,1 pollici di OPPO Find N, il primo smartphone foldable del brand. Grazie a questa tecnologia, infatti, è sufficiente scorrere con due dita verso il centro dello schermo pieghevole per dividere istantaneamente il display in due parti uguali, creando un’interfaccia intuitiva e di facile utilizzo.

L’ottenimento di questi premi al Red Dot Design Award 2022 ha confermato ancora una volta le avanzate competenze di OPPO nel campo del design a livello mondiale. OPPO continua ad impegnarsi per offrire agli utenti un’esperienza fluida ed efficiente grazie al suo sistema operativo ColorOS, che a breve vedrà la nascita di ColorOS 13, uno dei primi sistemi operativi OEM basati su Android 13. Il brand, infatti, ha da poco svelato la data dell’evento globale di lancio che si terrà in diretta streaming il 18 agosto alle ore 13.00 CET su Youtube e Twitter.