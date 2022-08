Il 9 agosto, Beats ha annunciato la sua nuova collaborazione con Kim Kardashian presentando le Beats Fit Pro: progettate per essere indossate in qualsiasi occasione.

Se sei pronto a sostituire le tue vecchie cuffie, ecco cosa devi sapere sulla collaborazione Kim Kardashian x Beats Fit Pro, dai colori e prezzi fino alla data di rilascio e dove acquistarle.

Tra la crescita di quattro figli e la gestione di più attività, non è un segreto che Kardashian sia una donna impegnata. Ma ha avuto il tempo necessario pre creare la collaborazione Beats x Kim: delle cuffie wireless pensate per essere confortevoli e resistere anche ai programmi più impegnativi. In più, la collezione è disponibile in tre colori neutri.

Lo stesso giorno in cui è stata annunciata la collaborazione, Beats ha pubblicato un video dietro le quinte che evidenzia come è nata la collezione. Nel video, Kardashian ha avuto l’idea per la collaborazione quando ha scoperto le OG Beats Fit Pro, che sono state rilasciate a novembre 2021, e le ha portate da un “artista che avrebbe dipinto le cuffie“. “Ho pensato, perché non andare direttamente da Beats e mostrare loro alcuni dei campioni che stavo solo, per divertimento, creando?'”, ha riflettuto Kardashian nel video.

Ha detto che non aveva mai visto questo tipo di colori sui prodotti tecnologici e ha deciso di fare il passo avanti: “Ho solo portato il mio pensiero e la mia tavolozza di colori ad un marchio che ho sempre rispettato e amato“.

Le Beats x Kim saranno disponibile solo in negozi selezionati per un periodo di tempo limitato fino a esaurimento scorte, il che significa che potresti avere difficoltà ad acquistarle.

Prezzo e data di acquisto

Kim K è nota per attenersi a dei colori piuttosto neutri, quindi non sorprende che abbia portato i suoi soliti colori nella sua collaborazione con Beats.

Le cuffie sono disponibili in tre colori approvati da Kardashian: Moon, Dune e Earth. Moon si presenta come il più leggero dei tre e si abbina perfettamente all’acconciatura platino di Kim. La versione Dune presenta un colore marrone chiaro e le cuffie Earth sono di un marrone-cioccolato molto più ricco.

Ogni paio di auricolari viene fornito con una custodia abbinata che funge anche da caricabatterie per gli auricolari, così puoi ricaricare le tue cuffie wireless tra una commissione e l’altra.

Le nuove cuffie Beats x Kim Beats Fit Pro saranno vendute a 199,99 dollari.

Se non hai familiarità con Beats Fit Pro, sono cuffie wireless che si adattano perfettamente all’orecchio e sono dotate di funzionalità come la cancellazione attiva del rumore e l’audio spaziale. Inoltre, si accoppiano con prodotti Apple e Android.

Le eleganti Beats Fit Pro saranno disponibili per l’acquisto online il 16 agosto, seguite da una versione in negozio il 17 agosto. Se hai intenzione di venirlo a prendere di persona, però, dovresti sapere che ogni negozio avrà solo quantità limitate.