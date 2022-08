Iliad ha grandi prospettive di crescita anche nel corso di questa stagione estiva. Il provider francese mette a disposizione di tutti gli abbonati una serie di vantaggiose offerte low cost per la telefonia mobile. La migliore occasione per i clienti che scelgono il provider francese è sicuramente la Giga 120.

Iliad, confermati anche i tre servizi gratis della Giga 120

La Giga 120 prevede ulteriori bonus per i clienti che attivano una SIM con Iliad. Gli abbonati avranno infatti l’assicurazione di ben tre servizi a costo zero.

Tutti i clienti che scelgono questa promozione potranno in primo luogo attivare le telefonate senza limiti verso l’estero. Comunicare con amici e parenti all’estero, in ben sessanta nazioni in giro per il mondo, non prevede più una spesa aggiuntiva rispetto a quelli che sono i regolari costi per la ricaricabile.

La seconda novità per i clienti di Iliad è la segreteria telefonica. A differenza di quanto previsto oggi con TIM, Vodafone e WindTre, con Iliad l’ascolto dei messaggi in segreteria non prevede alcuna spesa.

Sempre sul fronte dei servizi a costo zero, spicca la tecnologia 5G a costo zero. I clienti che scelgono la Giga 120 potranno navigare con le velocità più alte di sempre senza costi aggiuntivi rispetto al costo della ricaricabile.