Nel corso dei prossimi giorni il produttore cinese Realme terrà un evento di presentazione ufficiale per il mercato indiano. Durante questo evento sarà presentato il nuovo smartphone medio di gamma Realme 9i 5G ma non solo. Sarà infatti annunciato ufficialmente anche il nuovo smartwatch Realme Watch 3 Pro.

Realme presenterà a breve anche il nuovo smartwatch Realme Watch 3 Pro

Il prossimo 18 agosto 2022 si terrà l’evento di presentazione ufficiale di Realme. Come già accennato, sarà annunciato il nuovo Realme 9i 5G ma anche il nuovo smartwatch Realme Watch 3 Pro. In queste ultime ore sono emerse alcune immagini teaser.

Osservandole, è chiaramente visibile la presenza di un display di forma rettangolare. Rispetto al precedente modello, ovvero il Realme Watch 2 Pro, ci sarà un cambiamento molto importante. Il display questa volta avrà la tecnologia SuperAMOLED che garantirà una migliore visibilità anche sotto la luce del sole.

Nello specifico, sappiamo che sarà un pannello piuttosto grande, ma al momento non abbiamo la misura esatta. Immaginiamo comunque che non sarà inferiore rispetto a quelli presenti sui precedenti smartwatch Realme Watch 2 Pro e Realme Watch 3, che hanno rispettivamente un display IPS LCD da 1.75 e 1.8 pollici di diagonale. Tra le altre caratteristiche, sappiamo infine che ci sarà il supporto Bluetooth per le chiamate e che ci sarà il GPS integrato.

Vi ricordiamo comunque che il 18 agosto 2022 sarà presentato anche il nuovo Realme 9i 5G. Si tratta di una nuova versione del modello presentato qualche mese fa in Italia e che avrà questa volta il processore MediaTek Dimensity 810 con supporto alle reti di quinta generazione.