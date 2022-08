PlayStation One è stata una delle console da gaming che hanno avuto più successo nella storia. Fin dal suo debutto, sono stati presentati numerosissimi videogiochi e alcuni di questi sono diventati delle vere e proprie icone storiche. Al giorno d’oggi si può ancora apprezzare questa console e anzi, alcuni videogiochi dell’epoca possono arrivare a valere una cospicua somma di denaro. In questi ultimi giorni, in particolare, un videogioco è venduto ad un’asta ad un prezzo superiore addirittura ai 50.000 dollari. Scopriamo qui di seguito di quale videogioco si tratta.

PlayStation One: il videogioco Resident Evil in vendita all’asta ad oltre 50.000 dollari

C’è un videogioco per la PlayStation One tra i tanti usciti in questi anni che ad oggi può arrivare ad avere un valore economico davvero notevole e quasi esorbitante. Si tratta del primo videogioco della saga di Resident Evil. Quest’ultimo, in particolare, è al momento disponibile all’asta sul sito specializzato Heritage Auctions.

Qui l’ultima offerta è stata di ben 52.500 dollari, una somma davvero importante per un videogioco. Bisogna però segnalare che si tratta di una vera e propria rarità. Questa versione di Resident Evil è infatti una prima edizione americana risalente all’anno 1996 in versione NTSC ancora sigillata nel cellophane nella confezione Longbox.

Per i collezionisti del settore si tratta quindi di un pezzo davvero unico e per questo motivo il suo valore attuale all’asta del sito Heritage Auctions è arrivato a queste cifre esorbitanti. Nella storia dei videogiochi, comunque, ci sono stati anche altri titoli con valori simili se non addirittura superiori.