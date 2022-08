Prodotti ritirati improvvisamente: un alimenti italiano famosissimo porta la salmonella

Sono tanti giorni che ormai non si parla d’altro: si discute infatti molto del ritiro di diversi prodotti dal mercato alimentare. In Italia infatti ci sarebbero problemi per la salute dovuti al batterio della salmonella, il quale potrebbe comportare problematiche di rilievo. Secondo quanto testimoniato da diverse persone, sono tanti i lotti che hanno subito dei richiami e che riguardano un noto salume. Stiamo parlando del salame è prodotto dal marchio Fumagalli, il quale avrebbe comportato diverse problematiche.

Il lotto che avrebbe fatto scattare i controlli sarebbe quello della confezione da 200 grammi del salame “Pic Nic”, prodotti all’interno dello stabilimento di Fumagalli. Si tratta di quello sito in provincia di Como.il numero identificativo e 229137 mentre il marchio dello stabilimento sarebbe CE IT 92L.

Ritirati dal mercato alcuni salumi: ecco i prodotti e con causano nelle persone, i sintomi

Sarebbero davvero tanti i sintomi che starebbero venendo fuori durante questi giorni. Bisogna quindi avere tanta attenzione visto che non si tratta di cose da poco, dato che la gente riferisce di aver avuto problemi abbastanza importanti. Si parte infatti da un senso di nausea e forti dolori che comprendono la zona addominale con conseguenti crampi. Infine ecco anche vomito e febbre alta con una diarrea persistente.

I più fortunati riescono a smaltire tali sintomi in uno o massimo quattro giorni, ma le complicazioni che ne potrebbero di correre potrebbero essere davvero difficili.

Il nostro consiglio quindi, qualora aveste ingerito i prodotti indicati nel paragrafo precedente, è quello di contattare il vostro medico di fiducia per scongiurare qualsiasi complicazione.