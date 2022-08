Mark Gurman di Bloomberg ha rivelato nella sua e-mail PowerOn che Apple si sta preparando per l’evento di lancio di iPhone 14 di settembre. Apparentemente non sarà un evento dal vivo e Apple ha già iniziato a filmarlo. Andrà in onda nella prima metà del prossimo mese.

L’azienda di Cupertino annuncia regolarmente nuovi iPhone il primo o il secondo martedì di settembre. Una delle prime voci suggeriva che i telefoni sarebbero stati rilasciati il ​​13 settembre, in coincidenza con le teorie del Labor Day. Secondo la leggenda, ad Apple non piace avere un fine settimana libero di tre giorni prima di un evento di lancio e quest’anno il Labor Day cade il 5 settembre negli Stati Uniti.

iPhone 14 arriverà a settembre

Questa idea potrebbe rivelarsi errata quest’anno, poiché il leaker Max Weinbach ha appreso da fonti che l’iPhone 14 sarà presentato il 6 settembre e sarà disponibile per l’acquisto il 16 settembre. La serie iPhone 13 è stata lanciata martedì 14 settembre, con i preordini a partire dal 17 settembre e i telefoni in arrivo nei negozi dieci giorni dopo, il 24 settembre.

Non è chiaro se le date di rilascio potrebbero essere posticipate, ma non dovrebbe essere escluso dato che l’iPhone 14 da 6,1 pollici e l’iPhone 14 Max da 6,7 ​​pollici sarebbero stati ostacolati da problemi al display e all’obiettivo della fotocamera. iPhone 14 Pro e Pro Max dovrebbero sfoggiare un design frontale ridisegnato e una modalità di visualizzazione sempre attiva, oltre al nuovo chip A16 Bionic e una RAM più veloce, oltre a un nuovo sensore della fotocamera principale. Questi miglioramenti potrebbero consentire loro di superare le prestazioni dei migliori telefoni attuali.

I modelli regolari sembrano essere modifiche incrementali, con una fotocamera selfie migliore e più RAM di base rispetto alle loro controparti del 2021. I nuovi telefoni debutteranno insieme ad Apple Watch Series 8, Watch SE e Watch Pro.