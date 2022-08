I prezzi da Unieuro sono praticamente azzerati, gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una campagna promozionale veramente unica nel proprio genere, con alcune delle ottime riduzioni applicate anche sugli smartphone di ultima generazione.

Il volantino dell’azienda non presenta particolari differenze di disponibilità sul territorio nazionale, ciò sta a significare che i prodotti possono tranquillamente essere acquistati ovunque in Italia, come anche sul sito ufficiale dell’azienda stessa, avendo inoltre la garanzia di poter pagare il tutto in comode rate fisse mensili senza interessi.

Non perdete altro tempo, correte ad iscrivervi subito al nostro canale Telegram ufficiale, troverete codici sconto Amazon gratis.

Unieuro: gli sconti sono i migliori del momento

Con il volantino che tutti stavano aspettando, gli utenti si ritrovano a tutti gli effetti a poter acquistare alcuni degli smartphone più in voga del periodo, come Apple iPhone 11, non propriamente recente, ma comunque molto interessante, in vendita a soli 549 euro.

Coloro che invece volessero uno smartphone Android, più recente e performante, potranno decidere di appoggiarsi direttamente al Samsung Galaxy S22, il cui prezzo si aggira sui 769 euro. Non mancano poi soluzioni decisamente più economiche, quali possono essere rappresentate da Redmi Note 11S, Galaxy A33, Motorola Edge 30, Galaxy A53, Motorola Moto G21, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S, Honor X8, Honor X7 e similari.

La campagna promozionale è da ritenersi attiva in esclusiva assoluta nei punti di Unieuro, con spedizione gratuita della merce presso il domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa, a prescindere dalla categoria merceologica o dai prodotti effettivamente selezionati.