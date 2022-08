Sconti del 50% da Bennet su un numero sempre crescente di prodotti, questo è ciò che vi aspetta nei prossimi giorni, più precisamente fino al 17 agosto, presso i numerosissimi punti vendita sul territorio nazionale.

La campagna promozionale rispecchia alla perfezione ciò che stavamo aspettando, una buona selezione di dispositivi in offerta, con prezzi alla portata di ogni singolo consumatore. Coloro che vogliono cercare di spendere poco, non devono fare altro che recarsi in negozio, senza preoccuparsi della regione di appartenenza.

Bennet: le offerte e tutti i prezzi da non perdere

Gli utenti interessati all’acquisto di nuovi smartphone, possono partire ad esempio dall’incredibile Apple iPhone 12, un must have di questi ultimi anni, acquistabile al prezzo finale di soli 499 euro (con listino di 729 euro), ed anche la possibilità di godere della variante da 64GB di memoria interna. Si tratta a tutti gli effetti di una offerta SottoCosto, di conseguenza il numero di unità disponibili è decisamente limitato.

Completato il primo acquisto, il consiglio è di virare dritti verso la AirPods di seconda generazione, disponibili a soli 129 euro, per poi passare ad altri smartphone con sistema operativo Android. In particolare parliamo di Galaxy A13 in vendita a soli 139 euro, oppure anche di Galaxy A32, il cui prezzo finale non va oltre i 219 euro necessari per il suo acquisto.

Ogni altra informazione in merito al volantino, è rimandata direttamente al sito ufficiale.