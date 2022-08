Lidl è da sempre uno dei negozi più indicati per riuscire ad accedere ad eccellenti prodotti, a prezzi decisamente più bassi del normale. La corrente campagna promozionale permette a tutti gli utenti di godere effettivamente di ottimi sconti, con accessibilità garantita in ogni negozio in Italia.

Il volantino, come avete potuto capire dal paragrafo precedente, può essere sfruttato praticamente ovunque sul territorio nazionale, con prezzi bassi e convenienti. Le scorte, lo ricordiamo, potrebbero essere limitate, di conseguenza si consiglia la più rapida decisione possibile.

Lidl: le offerte di tecnologia

Il focus di Lidl è sempre rivolto verso i beni di prima necessità ed i generi alimentari, tuttavia è possibile pensare di risparmiare anche sull’acquisto di prodotti legati alla tecnologia generale, sebbene si trattino sempre di accessori.

Al prezzo di 5,99 euro è possibile acquistare una lampadina LED a colori dimmerabile, tramite il telecomando incluso in confezione, oppure il caricabatterie wireless magnetico, in vendita a soli 12,99 euro, un prezzo ridottissimo, compatibile con tutti i nuovi Apple iPhone, tra cui iPhone 13 e iPhone 13 Pro.

Nel caso in cui vogliate allontanarvi leggermente da questo settore, possiamo consigliare degli ottimi occhiali da lettura a 2,99 euro, ma anche confezioni di pile ricaricabili a soli 3,99 euro, per terminare la selezione con un set mensole a cubo 3 pezzi da 6,99 euro (2 euro di sconto rispetto agli 8,99 euro previsti di listino).

Questo e moltissimo altro ancora vi attende da Lidl, scoprite tutti i singoli sconti dell’ottimo volantino, aprendo queste pagine.